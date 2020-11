Confrontatie tussen buurtbewoners en politie zorgt voor onrustige nacht in Volendam

EDAM-VOLENDAM - Een aanhouding van een 46-jarige man aan de Boezelgracht in Volendam is vannacht uitgemond in een confrontatie tussen omstanders en de politie. Twee andere Volendammers van 47 en 50 jaar zijn aangehouden voor het beledigen van agenten. NH Nieuws heeft beelden van de ongeregeldheden.

Het is al langer onrustig in Volendam. Jongeren zouden regelmatig voorbijgangers naroepen en de incidenten lijken erger te worden. Daarom stuurde de gemeente Edam-Volendam vorige week 32 jongeren een brief over een mogelijk groepsverbod. Het verbod moet ervoor zorgen dat er in het Middengebied minder jongeren bij elkaar komen.

Of deze jongeren ook vannacht betrokken waren, is niet duidelijk. De gemeente gaat morgen in gesprek met de politie over de ongeregeldheden van afgelopen nacht.