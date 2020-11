Haarlem viert 775-jarig bestaan: "Door haar ligging aan de kust is zij altijd populair geweest"

HAARLEM - In de 775 jaar dat Haarlem als stad bestaat is er heel wat verkocht en verhandeld. "Juist door de ligging was Haarlem altijd populair," aldus kunsthistoricus Alexander de Bruin. In de eerste aflevering van deze vierdelige serie De Gezichten van Haarlem staat de handel in de stad centraal.

De Bruin is werkzaam als conservator van het Noord-Hollands Archief. "In de zestiende en zeventiende eeuw werd waren bier, vlees én vis gewilde producten juist door de ligging: dichtbij de kust, tussen het water uit de duinen en natuurlijk het Spaarne. Er was altijd verse aanvoer van vis, dat gretig aftrek vond op de Vischmarkt."

In de negentiende eeuw verschijnen steeds meer winkels in Haarlem. De Bruin: "De oudste foto die we hebben in ons Noord-Hollands Archief is van het pakhuis van Van der Pigge uit 1852, de drogisterij, die toen twee panden had en nog altijd een winkel heeft aan de Gierstraat."

Drogisterij

De drogisterij van Van der Pigge is nog altijd in handen van dezelfde familie als de oprichter. Maar de achternaam is veranderd: bedrijfsleider Sophie van Os is samen met haar moeder eigenaar. "Ik heet geen Van der Pigge, omdat de grondlegger van deze drogisterij alleen maar dochters had. In die tijd mochten vrouwen niet erven. De eerste keer is het bedrijf van vader op schoonzoon gegaan. Ik ben na mijn vader, die helaas is overleden, de zesde generatie in familieopvolging."