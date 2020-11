Blind in coronatijd: isolement dreigt, eenzaamheid ligt op de loer

VELSEN-NOORD/ZAANDAM - Jan en Tinah Visser uit Velsen-Noord zijn blind en komen hun huis bijna niet meer uit. Vanwege hun beperking zijn ze bang geen afstand te kunnen houden van andere mensen, met als gevolg het risico besmet te raken met het coronavirus. Het is een breedgedragen vrees onder blinden en slechtzienden, zo merkt de Oogvereniging. Maar, zo waarschuwen ze: isolement dreigt, en eenzaamheid ligt op loer.

NH Nieuws / Dennis Mantz

"We zijn veel thuis, bijna 24/7 wel", vertelt Jan, en wordt aangevuld door zijn vrouw Tinah. "Je ziet ons niet meer in de supermarkt, want hoe kunnen we weten hoe de looprichtingen zijn in de winkel? Afstand houden is dan haast onmogelijk." Het stel prijst zich gelukkig met behulpzame vrienden, familie en buurtbewoners. In tijden van corona kunnen ze volop op hun steun rekenen en blijven de kasten evenwel gevuld met eten, drinken, en jawel: ook voldoende wc-papier. “Ontzettend lief, dat helpt ons enorm.” Tekst gaat verder onder de video

Anneke Berkhout doet ook in tijden van corona 'gewoon' haar boodschappen - NH Nieuws

Anneke Berkhout uit Zaandam is coördinator bij de Oogvereniging, en zet zich in voor de belangen van blinden en slechtzienden in Nederland. "We krijgen bij de vereniging veel meldingen en telefoontjes vanuit onze achterban dat mensen er niet meer op uit gaan. De activiteiten vallen weg, isolement dreigt en eenzaamheid ligt op de loer." Anneke is blind geboren. In tegenstelling tot Jan en Tinah vindt ze ook vandaag haar weg naar de supermarkt. De uitstapjes zijn belangrijk voor haar, en ze denkt dat er nog altijd veel mogelijk is. Na binnenkomst vraagt ze hulp en wandelt ze, met een medewerkster voor de winkelwagen, langs de schappen en bezoekers. "Eerst wat tomaten, en dan nog even langs de diepvriespizza’s", lacht ze tegenover de behulpzame medewerkster. "Op deze manier is een boodschap doen volgens mij nog best goed te doen. Dit doe ik voor, tijdens, en ook na corona. Mijn advies: vraag om hulp."

Quote "We roepen ook de samenleving op: als je iemand ziet lopen die blind is, pak iemand dan niet zomaar bij de arm" anneke berkhout, oogvereniging

Om mensen op afstand te houden heeft de Oogvereniging een speciaal hesje laten maken om andere mensen bewust te kunnen maken van de visuele beperking die ze hebben. Zodat er beter afstand kan worden gehouden. Inmiddels zijn er in Nederland al zo'n 1.100 hesjes in omloop. Tekst gaat verder onder de foto

NH / Dennis Mantz

Het hesje kan verschil maken, maar er is meer wat gedaan kan worden om, op afstand, door de coronatijd te komen, zo stelt Anneke. "Zorg ook dat je goed herkenbaar bent met bijvoorbeeld je blindenstok. Dat is onze verantwoordelijkheid: goed zichtbaar zijn. Maar we roepen ook de samenleving op: als je iemand ziet lopen die blind is, pak iemand dan niet zomaar bij de arm. Maar help - als dat nodig is - door bijvoorbeeld de stok te pakken. Of loods iemand door middel van je stem." Jan en Tinah slaan zich samen door de coronatijd heen. "We hebben het gewoon heel erg goed samen, en zijn creatief met veel hobby's en kunnen vertrouwen op de hulp van anderen. Dus dat zit wel goed."