Gratis training tot burgerhulpverlener in gemeente Medemblik

MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik biedt ook dit jaar in samenwerking met Robé Andijk gratis trainingen tot burgerhulpverlener aan. De inwoners kunnen zich aanmelden om de trainingen te volgen in de maanden november tot en met februari. Robert Werkhoven van Robé Andijk: "Door de burgerhulpverleners is de overlevingskans bij een hartstilstand veel groter geworden."

Een burgerhulpverlener moet in principe elk jaar een keer terugkomen om de training opnieuw te volgen. "De mensen die voor een herhaling komen, krijgen nu de laatste stand van zaken te horen over hoe we in tijden van corona reanimeren." Voor degene die nieuw zijn op de trainingen zijn wat aanpassingen nodig. Het is namelijk wel de bedoeling dat zij het beademen oefenen, omdat het een belangrijk onderdeel is. Verder is de groepsgrootte vanwege de maatregelen iets aangepast. Elke avond is er ruimte voor maximaal tien personen. "Dan kunnen we de coronamaatregelen handhaven en prettig en veilig met elkaar de training doen", legt Robert uit.

De gemeente Medemblik faciliteert deze reanimatie trainingen met AED sinds 2015 elk jaar in één periode. Dat doen zij in samenwerking met Robé Opleidingen Bedrijfshulpverlening uit Andijk. Op deze manier wordt het aantal burgerhulpverleners in de gemeente op niveau gehouden. "En het werkt", vertelt Robert. "Wanneer het nodig is, zijn er in het dorp altijd burgerhulpverleners aanwezig. Dat geldt ook voor AED's."

Mensen krijgen een certificaat als zij de training hebben gedaan. Daarnaast kunnen zij zich aanmelden op de site HartslagNu.nl als burgerhulpverlener en kunnen dan worden opgeroepen als dat nodig is. "Het is aan de mensen zelf of zij die stap wel of niet zetten", zegt Robert. Hij moedigt het aan, maar snapt het als mensen na het doen van de training inzien dat het toch niet hun ding is. "En dan ben ik ook blij dat mensen die conclusie trekken. Het is best wel een stap en ik denk ook dat niet iedereen er geschikt voor is."

Tijdens de training bereidt Robert de mensen erop voor dat het best een drempel is om over te stappen om voor de eerste keer iemand te reanimeren. "Reanimeren lijkt alleen blazen en duwen, maar het is meer dan dat." In de trainingen wil Robert het complete verhaal laten zien. Daarbij is het belangrijk dat er veel gepraat wordt en er duidelijke instructies gegeven worden. "Na een training bij ons gaan mensen met zelfvertrouwen de deur uit. Dat durf ik met zekerheid te zeggen."