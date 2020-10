KLM smeekt piloten om handtekening voor staatssteun

SCHIPHOL - KLM-topman Pieter Elbers roept pilotenvakbond VNV opnieuw op om een handtekening te zetten onder de clausule met staatssteun-eisen van minister Hoekstra (Financiën). VNV weigert tot nu toe als enige vakbond om toe te geven aan de langere looptijd van het herstructureringsplan met daarin loonoffers en versoberde arbeidsvoorwaarden. FNV (cabine en grond) is ook nog niet om, maar is nog in beraad.

KLM

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Hoekstra wilde de clausule vandaag door alle acht de vakbonden en KLM getekend en wel op zijn bureau hebben. De handtekeningen van KLM en vier grondbonden en cabinebond VNC zijn inmiddels binnen, maar FNV is nog in intern beraad. VNV wil zich niet committeren aan een looptijd van 5 jaar, maar houdt het op de loonoffers tot begin 2022. Niet ver genoeg Op 1 oktober waren alle vakbonden 'op hoofdlijnen' akkoord met een herstructureringsplan waarin zij loonoffers en versobering van de arbeidsvoorwaarden doen. Minister Hoekstra concludeerde na bijna een maand overwegen dat de plannen niet ver genoeg gaan. Hoekstra wil dat de looptijd van het herstructureringsplan gelijk opgaat met de miljardenlening die KLM krijgt tot 2025. De zeven andere bonden hadden in het hoofdlijnenakkoord een looptijd tot eind 2022 afgesproken. Overleven Topman Pieter Elbers laat in een statement weten dat hij hoopt dat de piloten toch nog akkoord gaan: "Ik kan voor nu niet anders dan de pilotenvakbond VNV nogmaals op te roepen om alsnog deze laatste stap te zetten en haar commitment ook hierin waar te maken door deze clausule te tekenen. In het belang van haar leden, alle KLM-werknemers en de toekomst van ons bedrijf." "Ik heb maar één doel voor ogen en dat is om KLM deze crisis te laten overleven. Dat lukt alleen als we met elkaar het algemeen belang in het vizier houden en bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren die de eigen positie overstijgt", aldus Elbers.