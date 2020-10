Renovatie de Bijvanck: 'mogelijk glasvezel, oplossing wateroverlast en nieuwe riolering'

BLARICUM - De renovatie van de wijk de Bijvanck zal gepaard gaan met een oplossing voor de wateroverlast, een vernieuwde riolering en mogelijk de komst van glasvezel. Dat laat verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

De gemeenteraad heeft via een motie het college om meer duidelijkheid gevraagd over de renovatie van het Blaricumse deel van de Bijvanck. Daarom moet er in december een raadsvoorstel op tafel liggen waarin duidelijk moet zijn welke keuzes er worden gemaakt en wat de kosten van die keuzes zullen zijn. Zo wil de raad meer grip op de renovatie krijgen.

Het project zal naar schatting tussen de 32 en 40 miljoen euro gaan kosten. Wethouder Boersen benadrukt dat dit globale getallen zijn. Boersen : "Ik heb bij de raad aangegeven dat er een overschrijding van plus of min twintig procent kan zijn. In een bouwplan is er altijd een grote post voor onvoorziene omstandigheden."

Water en riolering De wijk die uit de jaren zeventig stamt heeft al langere tijd te kampen met wateroverlast. Via de groenstrook eromheen stroomt water de wijk binnen, waardoor het in de kelders van sommige bewoners gaat lekken. "De technici hebben laten weten dat de grond is ingeklonken, waardoor het water niet goed weg kan stromen. Er komen kleine buisjes in de grond die ervoor moeten zorgen dat het water via diepere grondlagen weg kan stromen", legt de wethouder uit. Ook zal de riolering gerenoveerd worden en zal er tijdens grondwerkzaamheden rekening gehouden worden met de mogelijke komst van een warmtenet.

Glasvezel Een ander, door de bewoners vaak genoemd, probleem is het ontbreken van een glasvezelnetwerk. De Bijvanck is de enige wijk in Blaricum zonder een glasvezelnetwerk. "We voeren op dit moment gesprekken met een leverancier van glasvezel en die zien er hoopvol uit", aldus de wethouder. Over welke leverancier het gaat wil Boersen niet kwijt. "Wij zijn er een groot voorstander van, maar het is het bedrijf dat het moet financieren. Wij kunnen alleen maar faciliteren."

