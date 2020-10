Spoken oproepen met je smartphone... het kan tijdens Halloween in Hoorn

HOORN - Het is vandaag Halloween en in Hoorn wordt dat traditioneel gevierd met de Halloween Horror Walk. In verband met de coronamaatregelen kan die Walk dit jaar niet doorgaan. Maar in Hoorn laten ze het uit Amerika overgewaaide festijn niet zomaar voorbij gaan. Zo is het vanavond mogelijk om een geestverschijning op te roepen met behulp van je telefoon.

Op de Bierkade in Hoorn kunnen voorbijgangers met hun smartphone levensgrote geesten oproepen, die ongeveer een halve minuut te zien zijn. Het initiatief komt van Casper de Geus, eigenaar van Webenable in Hoorn. "Dit project is het resultaat van een technische brainstorm sessie die we een paar maanden geleden gehouden hebben", aldus Casper. "Daar kwam het oproepen van geesten uit en het leek ons leuk om te kijken of we dit tijdens de Halloween Horror Walk Hoorn toe konden passen." Die tocht kon door corona dit jaar geen doorgang vinden, maar het weerhield Casper en zijn bedrijf er niet van om de geesten dit jaar tijdens Halloween toch te laten verschijnen. Coronaproof "Wat wij met doen is toch behoorlijk coronaproof, dus we besloten om er toch dit jaar mee door te gaan. De Halloween Horror Walk heeft dit initiatief ook ondersteund." Op donderdag vond de repetitie plaats en gisteren konden de eerste bezoekers een geest tevoorschijn laten komen met behulp van hun smartphone. "We hebben vrij veel bekijks gehad", zegt De Geus. "In totaal hebben 94 mensen de website bezocht die het mogelijk maakt om de geesten op te roepen en zijn 330 geesten verschenen. De meeste mensen hebben de pagina meerdere keren bezocht, omdat wij ook meerdere geesten hebben. Ook vanavond tijdens Halloween kunnen de geesten worden opgeroepen." In de video kun je zien hoe de geest wordt opgeroepen. De tekst gaat daaronder door.

Zelf doen Maar hoe kun je nou vanavond zelf een geest oproepen? Je gaat voor de gevel staan, voert de website in die op de doeken staat in je smartphone en dan verschijnt er een geest. Als je de pagina dan vervolgens ververst komt er een nieuwe geest tevoorschijn. Deze stappen worden ook aangegeven op de gevel van de Bierkade in Hoorn, waar de geesten verschijnen. In totaal zijn er meer dan 20 geesten die opgeroepen kunnen worden. De een is een vrij rustige, maar er zijn ook geesten bij die je kunnen laten schrikken. "We hopen dat we vanavond weer veel bekijks hebben en we hopen dat de buren het nog een avondje uit kunnen houden", lacht Casper. De geesten zijn van 18.00 uur tot 22.00 uur op te roepen.