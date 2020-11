Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: hoe train je een levensgevaarlijke loopvogel?

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer kijken we mee hoe dierverzorger Saskia Kassie een levensgevaarlijke kasuaris traint en zien we hoe groot de jonge flamingo's inmiddels zijn geworden.

De poten van de levensgevaarlijke kassuaris - NH

Dolken Kasuarissen zijn voor niets en niemand bang. Dat hoeven ze ook niet, want ze zijn sterk en ze beschikken over dodelijke wapens. Hun poten met daaraan levensgevaarlijke nagels. Die nagels zijn eigenlijk een soort dolken. Dierverzorger Saskia is zich daar goed van bewust: "Als ze kwaad worden, kunnen ze je buik openscheuren met hun poten, dat is ook waar ze op mikken: op je middenrif en je buik. Dus je moet hem goed in de gaten houden. Je moet goed opletten hoe hij reageert." En inmiddels boekt Saskia ook resultaat: "Ik heb ondertussen ook wel een band met hem opgebouwd. Toen ik begon met trainen, trapte hij nog wel eens tegen het hek, maar dat doet ie niet meer."

Training Ondanks alle gevaren is Saskia begonnen met het trainen van Kassie. Deze kasuaris durft namelijk al drie jaar lang zijn binnenhok niet in. Dat hok is er om hem te beschermen tegen de Nederlandse winters, die eigenlijk te koud voor hem zijn. Maar hoe onverschrokken de vogels ook zijn, Kassie is bang voor zijn eigen binnenhok. Het is nu aan Saskia om hem hier toch vertrouwd mee te maken.

Om het hok binnen te gaan moest Kassie eerst een drempel over. Dat is nu veranderd. Er is speciaal voor hem een hellinkje gemaakt. Voor de training gaat Saskia het binnenhok in een probeert hem zo met druiven en paprika te verleiden om naar binnen te lopen. Daarmee heeft ze de afgelopen twee maanden voortgang geboekt, maar niet vandaag. Misschien omdat wij er bij zijn, maar misschien ook wel omdat het vandaag erg hard regent. De dikke druppels maken veel lawaai op het golfplaten dak en dat vindt Kassie ook maar niks. En dat laat hij merken ook.

Het gaat supergoed met de jonge flamingo's - NH

Vriendinnetje Kassie zat hier ooit met een vrouwtje, maar dat overleed een aantal jaar geleden. Inmiddels wordt er druk gezocht naar een nieuw vriendinnetje, maar dat is niet zo eenvoudig. Er zitten in dierentuinen niet zo veel oranjehalskasuarissen. Van hun verre neven de helmkasuarissen zijn er veel meer exemplaren beschikbaar. Toch hebben ze bij Hoenderdaell de moed niet opgegeven en wie weet krijgt Kassie binnenkort dan straks toch gezelschap.

Flamingo's Tenslotte gaan we ook nog even langs de flamingo's. In het binnenverblijf zitten zes jonge vogels, die in de broedmachine zijn uitgekomen. "Het gaat supergoed met ze", zegt Saskia niet zonder trots. Het is dan ook heel bijzonder dat er zo veel flamingo's uit het ei zijn gekropen. De dieren zullen hier nog wel even zitten. "Ze moeten eerst helemaal in de veren zitten, ze hebben nu nog dons, voordat we ze naar buiten kunnen doen." De jonge dieren zullen dus nog even geduld moeten hebben. In het voorjaar mogen ze bij de volwassen vogels. Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden.