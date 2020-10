In de winter buiten zwemmen? "Het kan met de juiste voorbereiding het hele jaar"

MUIDERBERG - "Gelukkig het wordt weer koud", gilt Susan Houbraken enthousiast als ze haar badpak aantrekt. Voorbijgangers gehuld in winterjassen en handschoenen kijken verbaasd op. Buiten is het amper tien graden en ook het water blijkt niet veel warmer. Toch duikt Susan er vol overtuiging in.

Vandaag samen met haar cursisten Johan en Paula. Sinds enkele jaren geeft Susan les in het buiten zwemmen in de herfst- en wintermaanden. Sinds het begin van de coronacrisis is het zwemmen in open water erg populair. Bij zwembaden kun je alleen op afspraak terecht en is het vaak al gauw vol omdat er minder mensen mogen zwemmen.

Afgelopen zomer zag je overal in Noord-Holland mensen een duik nemen in plassen, sloten en rivieren. De meeste zwemmers zijn alweer gestopt omdat het te koud is maar volgens Susan is dat helemaal niet nodig. "Je moet het veilig doen en ook de kennis ervoor hebben". Met online-filmpjes leert Susan haar cursisten stap voor stap het zwemmen in koud en soms zelfs ijskoud water.