Wanhopige moeder vermiste Xiao (19) roept op: "Zoek in je schuurtjes naar mijn dochter"

BERGEN - De moeder van de vermiste Xiao Li de Waard uit Heerhugowaard roept iedereen in de omgeving van Heerhugowaard, Bergen en Schoorl op om uit te kijken naar haar dochter en dan met name in open schuurtjes of tuinhuisjes. "Ze is daar tijdens eerdere wegloopacties gevonden. Ze verstopte zich daar en at en dronk niets meer", vertelt ze tegen NH Nieuws.

De moeder van Xiao maakt zich grote zorgen. Waarom haar dochter woensdag is weggelopen, weet ze niet. "Ze is sinds corona al meerdere keren vertrokken. Het is een moeilijke tijd voor haar."

De politie meldde eerste aan NH Nieuws dat ze in een 'neerslachtige' hoedanigheid is vertrokken en zei dat ze mogelijk naar de duinen zou gaan. De familie heeft in Bergen gewoond. Daarom startte een groot team van politie, militairen, boswachters en de reddingsbrigade vanmorgen met een zoektocht in de Bergense duinen vanaf de Herenweg richting het westen naar de kust. Daarnaast wordt gezocht in Heerhugowaard.

Xiao's moeder is zelf ook aan het zoeken naar haar dochter. "We zijn in rep en roer. Controleer alsjeblieft je schuur, of overkappingen met hooi." Mocht iemand haar of een aanwijzing aantreffen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Ook de politie meldde vanochtend aan NH Nieuws dat ze via haar kanalen aan mensen uit de regio gaat vragen om schuren te doorzoeken.