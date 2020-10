Steekpartij in Heerhugowaard: slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet bekend. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was.

De politie zette vannacht de omgeving af op zoek naar de dader, maar tevergeefs. Via Burgernet werd een omschrijving gedeeld van de mogelijke dader. Het gaat om een 21-jarige man met een blauwe jas, blauwe trui en zwart petje. De dader zou een spijkerbroek aanhebben met daaronder rode sokken. Hij zou ongeveer 1.85 meter lang zijn.