Forever Yours van Nona is WEEFF Top Favoriet

Oude liefde roest niet, luidt het gezegde. Zangeres Nona zingt erover op haar nieuwe single. Forever Yours is de nieuwe WEEFF Top Favoriet!

2019 was een mooi jaar voor Nona. De zangers had een hele drukke festivalzomer, kwam met een debuutalbum en sloot het jaar af met een Edisonnominatie voor beste nieuwkomer. Afgelopen jaar was het rustiger. Door de coronamaatregelen in maart werd haar clubtour onderbroken en een festivalzomer met onder meer Pinkpop en North Sea Jazz als hoogtepunten verdween zelfs helemaal uit de agenda. Ze heeft niet stil gezeten in de tussentijd, want ze schreef haar nieuwe single.