Reisbranche kraakt onder negatief kerst-reisadvies: "Zonder steun loopt het spaak"

"Als dat vaccin er is, gaan we allemaal weer reizen"

Even maakte haar hart een sprongetje, toen de Canarische eilanden van code oranje naar code geel gingen, wat het zeker in deze tijd een gunstige bestemming maakt. "Maar daarna kwam meteen het nieuws dat het waarschijnlijk een negatief advies gaat worden", verwijst ze naar de komende kerstperiode. "Dus dat kwam hard aan."

Hermans benadrukt dat de situatie van veel zelfstandig reisadviseurs nog nijpender is dan die van bijvoorbeeld de horeca. "Zij kunnen ten minste nog bezorgen en zijn in de zomer een paar maanden open geweest. Wij zijn eigenlijk al sinds maart dicht." Bovendien krijgen reisagenten pas geld als klanten op vakantie zijn geweest. "Dus boekingen die ik vorig jaar gemaakt heb, zijn uiteindelijk geannuleerd, en daar heb ik niets aan verdiend."

Geen steun

Ton Brinkman, voorzitter van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, erkent dat veel van zijn leden in financiële problemen zitten. "Als je geen steun krijgt, loopt het spaak." Er zijn wel regelingen om ondernemers te steunen, maar daar komen veel reisagenten sinds het tweede steunpakket niet voor in aanmerking. "Bij Tozo 2 kreeg je de partnertoets al, en viel het weg."

De voorzitter pleit voor maatwerk, en een soort winterslaap voor bedrijven, zodat ook kleine bedrijfjes en eenpitters de komende maanden kunnen overleven. "Stel dat we een jaar niet mogen reizen", zegt Brinkman, "dan is de hele reisbranche weg." Toch is dat volgens hem geen realistisch scenario. "Want als dat vaccin er is, gaan we weer reizen. Tot die tijd zal er weinig geboekt worden."