Jong Ajax-trainer Van der Gaag: "De nabespreking zal vervelend zijn"

AMSTERDAM - Jong Ajax slikte vrijdagavond een pijnlijke 1-4 nederlaag tegen Almere City FC. Na amper drie minuten was het al 0-2 en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. "We verwachten meer van deze wedstrijden", aldus trainer Mitchell van der Gaag.

Hij wist dat het tegen het ongeslagen Almere City FC een moeilijke avond zou worden. De twee snelle goals van Almere maakten dat nog lastiger. "Daarna hebben we heel veel moeite gehad om weer in het spel te komen. De tweede helft was iets beter. Met een aantal nieuwe jongens kwam er wat meer schwung in, maar het was duidelijk niet goed genoeg." Tekst gaat verder onder de video

Jong Ajax-trainer Mitchell van der Gaag: "Het moet beter" - NH Sport/Edward Dekker

Volgende week nemen de beloften van Ajax het op tegen titelkandidaat SC Cambuur. Van der Gaag: "Het is duidelijk wat je dan te wachten staat. De nabespreking zal voor sommigen heel erg vervelend zijn. Dan gaat het persoonlijk worden. We willen met z'n allen naar het eerste elftal, dan moet je dat ook laten zien."

"Het was een hele harde uitglijder", aldus Kenneth Taylor die vanaf elf meter de enige goal voor Jong Ajax maakte. "We kwamen de afspraken niet na, zo voelde het. En als je binnen drie minuten 2-0 achter staat, wordt het een hele moeilijke wedstrijd." Tekst gaat verder onder de video

Kenneth Taylor hoopt op minuten bij Ajax 1 - NH Sport/Edward Dekker

Voor Taylor was het een week van uitersten. Vorige week zat hij bij de 13-0 zege van Ajax 1 op VVV-Venlo op de bank, maar bleef het gedroomde debuut uit. "Dat was jammer, maar het is de keuze van de trainer. Als ik laat zien dat ik er klaar voor ben, heb ik er alle vertrouwen in dat de trainer me een kans geeft."