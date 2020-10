Hilversumse arts in vluchtelingenkamp op Samos geschrokken van aardbeving

HILVERSUM - De Hilversumse arts Jeanine van Ancum is vrijwilliger in het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Samos. Ze is flink geschrokken van de aardbeving die vanmiddag voor de Turkse kust plaatsvond. Toch lijkt het vluchtelingenkamp er goed vanaf te zijn gekomen.

Jeanine was aan het werk in de kliniek van het vluchtelingenkamp toen de grond ineens begon te schudden. "Het was ongeveer 14.00 uur. We waren aan het opruimen en toen begon de aardbeving. We renden naar buiten."

Op het eiland zijn volgens de Hilversummer twee doden gevallen. Ook is er flinke schade: "Er staan veel oude huizen hier. Een deel daarvan is ingestort. Twee tieners zijn overleden omdat ze onder een muur zijn terechtgekomen."

Tsunami

In het kamp waar Jeanine helpt, vielen gelukkig geen doden. "We zijn er goed vanaf gekomen. Er is in het kamp vrijwel niets gebeurd. Een paar mensen hebben verwondingen opgelopen. We kregen ook nog een tsunami-waarschuwing dus we zijn allemaal de berg opgelopen. Daar hebben we ongeveer twee uur staan wachten."

De tsunami blijkt mee te vallen en dus kan Jeanine weer terug naar het kamp: "Alleen een straat is ondergelopen maar het is niet zo heftig als in Izmir in Turkije."

Voor de arts is het afwachten wat de nacht gaat brengen. "Er zijn regelmatig naschokken. Morgen gaan de kliniek om 09.00 uur open. We verwachten dat we mensen wat kunnen ondersteunen. Het was me een dag", verzucht ze.