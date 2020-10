Ajax Vrouwen verslaan PEC Zwolle, VV Alkmaar vecht zich naar punt

Het duurde even voor de Ajax Vrouwen op gang kwamen in Overijssel, maar in de 37e minuut was het raak voor de ploeg van trainer Danny Schenkel. Rechtsbuiten Chasity Grant mikte raak in de verre hoek. Kort daarna kwamen de Amsterdammers goed weg toen Jassina Blom namens PEC Zwolle de lat raakte.