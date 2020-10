Brand in supermarkt Den Helder snel geblust, bijna alle bewoners terug naar huis

DEN HELDER - Enkele appartementen in Den Helder zijn vanavond ontruimd geweest vanwege een brand in een supermarkt onder hun woning. De supermarkt lijkt flinke schade te hebben opgelopen, maar bijna alle geëvacueerde bewoners mogen weer terug naar huis.

Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio aan NH Nieuws weten. De brand brak rond 18.45 uur uit in supermarkt Adam aan de Marsdiepstraat. De winkel was toen al gesloten en er was niemand meer in het pand aanwezig.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer had het vuur binnen een half uur onder controle. De bewoners van de appartementen erboven mochten weer terug naar huis.