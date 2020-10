Alleen als je durft: griezelen bij de spooktuin van Kolhorn

KOLHORN - Wie met Halloween echt even wil griezelen, kan het beste even langs gaan bij de 'spooktuin' in Kolhorn. Ron en Monique Laurier hebben hun best gedaan om het dorp de stuipen op het lijf te jagen. "Ja, geweldig. We zijn echte horrorfanaten."

Vliegende skeletten, dampende potten met ledematen. Het kan niet griezelig genoeg voor Ron en Monique. "Vorig jaar hadden we alleen wat spookjes in de tuin hangen. Dit jaar pakken we flink uit. We hadden besloten om in deze coronatijd toch iets leuks te doen voor de mensen in het dorp, want het Spookbos gaat ook al niet door. Normaal gaan we alle Halloween-markten af, maar alles ligt een beetje stil."

Tekeningen in de bus

De Spooktuin bij de sluis is inmiddels vaste prik in het ommetje rond het dorp. Er komen veel mensen speciaal langs voor de spooktuin. Ron: "Het is gewoon de fun die we ervan hebben en de reacties die we krijgen van mensen die voorbij komen. Van de week kregen we een grote envelop in de brievenbus met tekeningen van kinderen van vijf jaar, die vinden het zo'n geweldige spooktuin. Daar word je alleen maar enthousiaster van."