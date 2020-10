Burgersurveillance moet tij keren in Beverwijkse probleemwijk

BEVERWIJK/ HEEMSKERK - Vernielingen, drugsgebruik en intimidaties op straat. Het is weer aan de orde van de dag in de wijk die Oosterwijk heet. Buurtbewoners voelen zich er onveilig. Maar er is ook goed nieuws: de burgersurveillance is terug van weggeweest.

Niettemin is hij opnieuw bereid om met vrijwilligers de helpende de hand te bieden. "We gaan het kunstje gewoon opnieuw doen", verzekert hij tegenover NH Nieuws.

Harry Anderies, initiatiefnemer van Burgerparticipatie IJmond (BIJ) bracht begin dit jaar de rust juist terug in de wijk met een burgersurveillance. Maar toen was daar plotseling in maart het coronavirus. En dat zette ook de burgersurveillance buitenspel. Ze zijn inmiddels terug bij af.

Het is niet voor het eerst dat er problemen zijn in Oosterwijk en rond het winkelgebied Europaplein. Buurtbewoners reageren gefrustreerd. "Hier lost het nooit meer op, wat je ook doet, het keert altijd terug", zo zegt de een. Een ander: "Veel jongeren houden zich hier op in de winkelstraat en intimideren. Maar ik ga er niets van zeggen, anders heb je namelijk een groot probleem."

Als antwoord op de verveling hoopt hij met behulp van zijn werkgever Tata Steel en het stadsbestuur 'doeplekken' te realiseren in de wijk. Denk aan schaak- en damtafels, maar ook aan zitbankjes. "We moeten elkaar spreken, elkaar motiveren. Maar ook elkaar aanspreken op gedrag natuurlijk. Daar ontbreekt het nu aan."

Mendes Stengs is raadslid (Samen Lokaal) in Beverwijk en woont in Oosterwijk. Hij kent de wijk als zijn broekzak, en ziet een toename aan criminaliteit op straat. "Dat komt vooral voort uit verveling", zo denkt hij.

Reactie gemeente Beverwijk en Heemskerk

De gemeente Beverwijk laat weten de burgersurveillance erg te waarderen. "Sinds een week of drie trekt de overlast in de buurt weer erg aan. Handhaving en politie krijgen veel meldingen en acteren daar ook op", zo laat een woordvoerder van burgemeester Martijn Smit weten.

Oosterwijk heeft de aandacht van het stadsbestuur, zo vervolgt ze. "De overlast in Oosterwijk is onderdeel van de gebiedsaanpak Oosterwijk en het wijkplan Thuis in Oosterwijk. Ook de groepsaanpak Jeugd loopt nog steeds en ook in de gemeentebrede drugsaanpak is Oosterwijk in beeld."

Geen signalen

Volgens de gemeente Heemskerk zou het momenteel rustig moeten zijn in de buurt. "In de zomervakantie is er vaker gesurveilleerd rondom het Europaplein vanwege overlastsignalen. Mocht daar overlastgevende jeugd zijn aangetroffen, dan is de jeugd hierop aangesproken en eventueel bekeurd bij overtredingen. Van dat type overlast zijn nu geen signalen. Mochten diezelfde signalen weer opkomen, wordt daar op gelijke wijze naar gehandeld zoals in de zomervakantie is gedaan."