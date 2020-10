Amsterdammer (19) aangehouden vanwege rechts-extremistische opruiing

AMSTERDAM - Een 19-jarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van rechts-extremistische opruiing. In het ouderlijk huis van de jongen werden bij een huiszoeking een hakenkruisvlag, nazi-uniformen, posters en verboden messen gevonden. Ook wordt hij verdacht van het plegen van misdrijven met een terroristisch oogmerk.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. De jongen zou deel uitmaken van rechts-extremistische groepen die online aanzetten tot rassenhaat en antisemitisme. Ook wordt geweld verheerlijkt.

Twee weken in de cel

De jongen is vandaag samen met een leeftijdsgenoot uit Zwijndrecht aan de officier van justitie voorgeleid. De rechter-commissaris in Rotterdam bepaalde dat het tweetal in elk geval de komende twee weken in de cel blijft.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn naar beide mannen afzonderlijke onderzoeken gedaan. Deze kwamen begin oktober op gang met informatie van de inlichtingendienst AIVD.