Slechte start leidt kansloze avond Jong Ajax in tegen Almere City

Na drie minuten voetbal was het al duidelijk dat het wel een hele zware kluif zou worden voor Jong Ajax om de drie punten in eigen huis te houden. De Amsterdamse beloften keken op dat moment namelijk al tegen een 0-2 achterstand aan. Neraysho Kasanwirjo kopte het leer pardoes achter zijn eigen doelman Dominik Kotárski uit een corner die volgde op een knappe aanval van de bezoekers, waarna Thomas Verheydt er nog een schepje bovenop deed. De lange spits knikte binnen uit een voorzet van Faris Hammouti.

Ajax slaagde er pas na twintig minuten in om enige vorm van gevaar te stichten. Max de Waal probeerde het met een rollertje, maar Almere City-doelman Michael Woud kon daarmee niet in de problemen worden gebracht. Nadat een doelpunt van Christian Rasmussen (Ajax) werd afgekeurd wegens een overtreding op Woud, gooide Elias Sorensen de wedstrijd al binnen een half uur voetbal in het slot. De Deen was het eindstation van een scherpe Almeerder counter en hij verschalkte Kotárski voor de 0-3.

