Blaricumse wijk viert gewoon Halloween ondanks negatief advies: "Moet makkelijk kunnen"

"Gewoon met de huidige coronaregels moet dat makkelijk kunnen", vertelt een buurtbewoner. "Als wij hier op pad gaan dan zijn er misschien vier of vijf ouders, die kunnen prima van elkaar afstand houden. En de kinderen vormen geen gevaar, dus die kunnen lekker snoepjes verzamelen."

Meerdere huizen zijn versiert in Blaricummermeent - NH Nieuws

"En waarom niet", vertelt een ouder. "We doen er niemand kwaad mee denk ik dan. Zeker als je het snoep neer zet en een paar stappen achteruit zet. Die blije gezichten van die kinderen, dat is fantastisch."

Discussie

"Er is natuurlijk ook discussie in de wijkfacebookgroep", weet een buurtbewoner. "En in het algemeen zegt iedereen: wij gaan door. Maar je moet ook maatregelen treffen. Je moet er rekening mee houden, je kan niet zomaar als vorig jaar met een hele groep langs gaan."