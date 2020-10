Massale zoektocht naar vermist meisje (19) in duingebied Bergen

BERGEN - In de duinen van Bergen wordt op dit moment door tientallen politieagenten, veteranen en boswachters gezocht naar het vermiste meisje (19) uit Heerhugowaard. Zij liep woensdag weg van haar ouderlijk huis en is in deze omgeving gesignaleerd. “Ze is vaker weggelopen”, aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

De zoektocht start rond 9.00 uur. Het zoekgebied ligt tussen Egmond aan den Hoef en Bergen, vanaf de Herenweg richting het westen naar de kust. Ook de reddingsbrigade zoekt mee vanaf het strand. "Het is een heel groot gebied en daarom is er een groot zoekteam opgezet. Zo'n zoektocht gaat het beste bij daglicht", aldus Sintenie. Ook in haar woonplaats Heerhugowaard wordt gezocht. De aanleiding om specifiek op deze plek te zoeken is dat Xiao Li de afgelopen dagen in deze omgeving is gezien. Dit komt mogelijk omdat haar familie in de buurt nog een huis in bezit heeft. Ook is de jonge vrouw vaker weggelopen en in dit gebied gevonden. Tekst gaat door onder de video.

Zoektocht naar vermiste Xao Li - NH Nieuws

Ton Plones van het Veteranen Search Team: “Wij gaan met zeventig mensen uit heel Nederland zoeken in de aangewezen gebieden. We denken dat we er de hele dag mee bezig zijn, want het is een erg groot gebied.” Het team, dat volledig bestaat uit vrijwilligers, is gisteren gemobiliseerd. “We hopen dat ze gevonden wordt.” De Burgernetmelding van eergisteren en het uitkijken van boswachters in dé omgeving heeft tot dusverre niets opgeleverd. Tekst loopt door onder foto.

Het meisje ging woensdagmiddag zonder iets te zeggen weg van haar woning in Heerhugowaard. Ze heeft half lang zwart haar en droeg een bril met goud montuur. Ze had zwarte jas aan met rode ritsen, een capuchon en een bontkraag. Ook droeg ze een donkerblauwe trui met daarop de tekst in witte letters 'Superdry', en een zwarte joggingbroek met witte strepen aan de zijkant. Verder droeg ze zwarte Fila sneakers met een witte zool.

Even was er verwarring over haar vermissing: Burgernet meldde namelijk dat zij was gevonden, maar later bleek dit niet juist te zijn. "Er wordt nog uitgezocht hoe dit kon gebeuren", aldus de politie tegen NH Nieuws.