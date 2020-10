Overval op boekhandel Haarlem, personeel bedreigd

HAARLEM - Een overvaller heeft vanmiddag personeel en mogelijk ook klanten van boekhandel Athenaeum in Haarlem bedreigd. Of hij iets heeft buitgemaakt, is nog niet bekend.

De overvaller kwam rond 16.15 uur de winkel binnen en bedreigde een aantal mensen, onder wie het personeel. Op het moment van de overval was er een onbekend aantal klanten in de winkel, al is niet bekend of de overvaller ook hen heeft bedreigd.

Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud van circa 1,70 meter lang, met kort, donker haar, zo blijkt uit de Burgernetoproep waarin wordt gevraagd naar hem uit te kijken. Hij draagt een zwarte jas met witte strepen en is na de overval richting de Stoofsteeg gevlucht, laat een politiewoordvoerder weten.