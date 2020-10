Purmerendse ScholenGroep deelt warme truien uit tegen de kou vanwege extra ventilatie

PURMEREND - De Purmerendse ScholenGroep (PSG) geeft alle leerlingen van haar zes middelbare scholen een warme trui. Op het SG Gerrit Rietveld werden vandaag de eerste exemplaren uitgedeeld. Directeur Edith Pals: "Iedereen kan zich nu extra warm aankleden als het wat kouder is in de school, nu we de ramen vanwege de corona wat vaker moeten openzetten."

Volgens de directeur is er niets mis met de ventilatie: "We zitten hier in een nieuw gebouw, dus de mechanische ventilatie is op orde, maar toch is het belangrijk om de ramen open te houden, vooral tussen de lessen door en dus wordt het koud in de klas."

De trui is er in verschillende kleuren en maten. "Op de voorkant van de hoodie staat de tekst I’m a star, keep your distance. De ‘star’ in de tekst is de bekende ster uit het logo van de scholen. Een kwinkslag, waaruit waardering maar ook een serieuze boodschap blijkt. Op de achterkant staat het logo van de school", vertelt Pals.

Hoodie-kraam

Op het SG Gerrit Rietveld, één van de zes scholen van de PSG, was het vandaag een feestelijk moment bij het uitdelen van de hoodies. In een verlichte ‘Koek-, Zopie- en Hoodie-kraam’ konden de leerlingen in kleine groepjes een hoodie uitzoeken. Directeur Edith Pals: "Het is erg leuk om te zien dat onze leerlingen heel blij zijn met dit gebaar."

De komende week worden de truien op de andere scholen van PSG uitgedeeld.