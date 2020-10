Meisje (11) aangevallen met afgebroken trapleuning in Nieuw-Vennep

Het incident gebeurde tussen 17:30 en 18:00 uur aan de Duyvestein in de Vennepse wijk Getsewoud. "Mijn dochter is elf jaar oud en compleet overstuur", schrijft haar vader op Facebook. "Ik wil dan ook heel graag weten wie deze jongens zijn en ik hoop dat er iemand is die mij meer kan vertellen."





Het gaat naar omstandigheden goed met het meisje, "maar het heeft er wel ingehakt", vertelt de vader aan NH Nieuws.



Hij heeft nog geen aangifte gedaan, maar wel de hulp en het advies van de politie gevraagd.