Zaandammer sleept gemeente voor de rechter om uitrit: "Mijn bloed kookt"

ZAANDAM - Ab Ras uit Zaandam is boos omdat de parkeerplaatsen waar hij op gehoopt had in zijn straat niet aangelegd zijn door de gemeente, terwijl dat volgens hem wel was beloofd. Sterker nog, er is een enorme stoep voor in de plaats gekomen. "Dan gaat je bloed koken natuurlijk. Je bent al jaren bezig", zegt Ras woest tegen NH Nieuws. Hij stapt nu naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Bergen papier op de keukentafel geven een jarenlang gevecht aan. Een gevecht om twee parkeerplaatsen. Het is de strijd van Ab Ras die op het Wijnkanspad in Zaandam woont. Naast zijn huis zat tot eind vorig jaar een winkel met twee rolluiken voor de garage. De deuren kwamen uit op de straat maar waren volgens Ras geen officiële uitrit. Ras zegt dat de bewoners in straat de plekken voor de rolluiken altijd als parkeerplaats hebben gebruikt. Dit tot ergernis van de toenmalige eigenaar die de gemeente Zaanstad zelf om paaltjes verzocht zodat onbevoegde niet parkeren op de uitrit. Tijdens de herinrichting van het Wijnkanspad in 2018 werd er op de plek van de uitrit twee parkeerplaatsen getekend door de ontwerper. Die kwamen er nooit. In 2018 werd de straat opnieuw ingericht met uitrit, dit tot groot ongenoegen van Ras. Hij maakt er werk van en ontdekt documenten waaruit blijkt dat de uitrit pas in 2019 gelegaliseerd is.

Quote "We betalen voor onze parkeerplaatsen, dan kan gemeente het niet maken om voor minder gelegenheid te zorgen" Ab Ras - sleept gemeente voor Rechter om uitrit

Ondertussen is begin dit haar het pand naast Ras verkocht. De rolluiken verdwenen en in de garage is een appartement gerealiseerd. Tot Ab zijn grote schrik is er op de plek van de oude uitrit een grote brede stoep gemaakt. Hierdoor is er helemaal geen plek meer om te parkeren. "Het was een uitrit" De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat er op de bewuste plek ooit een uitrit was. "Ook na herinrichting van het Wijnkanspad was dit een uitrit voor garages. De garages zijn verbouwd tot woningen, maar het drempelniveau ligt hoger dan de straat. Dit veroorzaakt een te hoge toegang tot de woningen. Er is besloten om een bordes aan te leggen bij de voordeur van deze nieuwe woningen. Dit is gebeurd op de plek waar überhaupt al nooit geparkeerd mocht worden omdat het een inrit was." De zaak om de uitrit dient op 9 november bij de rechter.