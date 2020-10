Gemeente houdt voet bij stuk: bewoners Cruquius moeten stuk grond inleveren

CRUQUIUS - De gemeente Haarlemmermeer heeft laten weten de situatie aan de Oude Kruisweg niet verder te onderzoeken. Volgens nieuwe metingen van het Kadaster blijkt dat de bewoners meters erf in moeten leveren, maar volgens de bewoners kloppen de gegevens niet en is de situatie aan de Oude Kruisweg al meer dan honderd jaar hetzelfde.

Het besluit om de situatie niet verder te onderzoeken valt in dezelfde periode als dat de bewoners de zogeheten 'maatwerk brieven' zouden ontvangen. In die brieven staan de maten van de percelen en erfen aan de Oude Kruisweg, op die manier weten de bewoners waar ze aan toe zijn. Maar besloten is om de brieven niet in deze periode, maar in december te gaan versturen.

Landjepik

"Dat de huidige situatie al tientallen jaren zo is, doet niets af aan het feit dat deze niet in overeenstemming is met kadastrale gegevens", verklaart de gemeente eerder aan NH Nieuws. De gemeente wil de situatie rechttrekken zodat ze de grond weer in onderhoud kunnen nemen. Een woordvoerder van de gemeente geeft als voorbeeld dat ze er bijvoorbeeld bij moeten kunnen als bomen weggehaald moeten worden.

Maar als je het de bewoners vraagt, had de gemeente die metingen zo'n vijftig jaar geleden moeten uitvoeren. De gemeente Haarlemmermeer nam destijds een groot deel van de zogeheten polderwegen over van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Zowel het kadaster, Rijnland als de gemeente kunnen vooralsnog niet duidelijk maken of er sinds de overname al metingen zijn verricht. Maar als je het de bewoners vraagt is dit de eerste keer dat de Oude Kruisweg is ingemeten, "En dan komen ze nu opeens de grond opeisen", besluit Henny.