Hilversum dreigt groothandel met maatregelen na vondst 'producten' voor hennepteelt

De spullen werden gevonden nadat de politie afgelopen dinsdag samen met de gemeente, het UWV en de Belastingdienst een inval deed bij het bedrijf. Welke spullen er precies zijn gevonden en of er inderdaad sprake was van hennepteelt bij het bedrijf, is niet bekend.

Toch bekijkt de gemeente Hilversum welke maatregelen er genomen kunnen worden tegen het bedrijf.

Controles

Hilversum doet de laatste tijd vaker controles en invallen vanwege drugs. "De illegale hennepteelt is een bedreiging voor de openbare orde en veiligheid in de buurten. Daarom is het goed om samen met onze partners dit soort controles te houden, want een goed en veilig leefklimaat in de wijk is noodzakelijk. Dat bereiken we alleen maar als we controleren en optreden tegen deze vorm van criminaliteit", reageert burgemeester Broertjes.

Vorige maand werd nog een appartement aan de Kapittelweg gesloten vanwege een drugsvondst en ging een pand aan de Bussumerstraat op slot omdat de politie er de restanten van een drugslab vond.