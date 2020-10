Ons Stede Broec: één centraal punt voor vragen over zorg, hulp en ondersteuning

De lancering van de nieuwe naam valt samen met de opening van één centraal punt in Stede Broec waar de inwoners vanaf vandaag terechtkunnen. Voorheen stelden zij hun vragen bij de gemeente of bij Welzijn Stede Broec.

Medewerkers van Ons Stede Broec kijken samen met de inwoners naar hun vragen en de hulp die hier bij past. "Voor onze inwoners is het nu duidelijker dat Ons Stede Broec de plek is waar hij terecht kan bij vragen over zorg en ondersteuning", aldus wethouder Groot. "Daardoor kunnen we de hulp sneller organiseren."

Inwoners beslisten over nieuwe naam

In de afgelopen weken konden de inwoners van Stede Broec meedenken over de nieuwe naam van Ons Stede Broec en hun stem uitbrengen. Directeur Karen Houwen is blij dat hier veel reacties op gekomen zijn en bedankt alle inwoners die hun stem hebben uitgebracht.

"Ik ben aangenaam verrast door de grote betrokkenheid van inwoners en met de nieuw gekozen naam komt het samen doen nog meer tot uiting", aldus de directeur.

Vanaf morgen krijgen de inwoners een flyer thuis met meer informatie over Ons Stede Broec. En ook wordt deze informatie op posters opgehangen in publieke ruimtes. De balie van Ons Stede Broec is gevestigd in de Bibliotheek aan de Stationslaan 2 in Bovenkarspel en is iedere werkdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur geopend.