Dai Dai N'tab opnieuw naar Nederlandse titel op 500 meter

HEERENVEEN - Dai Dai N'tab heeft vrijdagmiddag op de NK afstanden in een lege Thialf zijn titel op de 500 meter sprint geprolongeerd. De schaatser uit Amsterdam won de eerste manche met een fraaie tijd (34,80) en bleef in de tweede manche (34,86) ploeggenoot Hein Otterspeer (34,86) maar net voor. Otterspeer pakte het zilver.

Voor N'tab, die na de vorige winter overstapte van Team Reggeborgh naar Team Jumbo-Visma, was het zijn vierde Nederlandse titel op de sprint. "Het is altijd lekker om meteen te winnen als je in een nieuw team bent begonnen", vertelt hij na afloop. "Maar het voelt wel anders dan anders, vooral door de lege tribunes. De enige spanning die je nu voelt komt bij jezelf vandaan en niet bij het publiek. Misschien rijd je in een vol Thialf ook wel wat harder."

Kai Verbij, die bij Jumbo-Visma eveneens ploeggenoot is van Otterspeer en Ntab, veroverde brons. Daarmee gingen alle podiumplaatsen op de 500 meter naar één en dezelfde ploeg.