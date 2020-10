Arne Slot: "Die uitslagen zullen de komende dagen binnen komen"

WIJDEWORMER - Daags na de mooie 4-1 overwinning van AZ in de Europa League op Rijeka moet trainer Arne Slot zijn blik alweer op de volgende tegenstander richten. Aanstaande zondag nemen de Alkmaarders het in eigen huis op tegen RKC Waalwijk.

"Ik kijk al anderhalf jaar met heel veel plezier naar RKC", zegt Slot over de tegenstander. "Als je kijkt naar de manier van spelen, dan vind ik dat daar heel goed aan gewerkt wordt. Het is heel herkenbaar, maar het levert ze niet altijd het gewenste resultaat op."

En dat laatste klinkt herkenbaar, want ondanks dat AZ vaak op voorsprong kwam in de Eredivisie speelde het al vijf keer gelijk. "Als je op dit moment naar de resultaten kijkt en het spel dan is dat wel gelijkwaardig. Alhoewel ik wel zo eigenwijs ben om te zeggen dat het aantal kansen dat wij in een wedstrijd creëren nog wel iets hoger ligt dan RKC. Maar wij hebben ook betere spelers."