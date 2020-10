Naarder en Bussumse 'grachtbewoners' mogen met bootje weer het water op

BUSSUM - Een opluchting voor Naarder en Bussumse booteigenaren die wonen aan de grachtjes Bussumervaart, Nagtglassloot en Galgensloot: ze mogen de bootjes die ze achter hun huis hebben aangelegd gewoon blijven gebruiken. Dat heeft de gemeente Gooise Meren met het waterschap afgesproken. Eerder was er onrust omdat er 'plots' een vaarverbod voor de watertjes bleek te gelden.

Zonder dat de bewoners het wisten bleek er al 22 jaar een vaarverbod te gelden op de watertjes. Dat er plots verbodsborden stonden kwam doordat het waterschap meerdere klachten had gehad over overlast van de bootjes. De bewoners waren zich van geen kwaad bewust.

Bewoners met een bootje aan de aanlegsteiger achter hun huis schrokken zich vorige maand rot: al jaren varen ze met hun bootje vanuit huis over de watertjes naar de vestinggrachten, maar plots stond er een verbodsbord.

Geen controles

De ophef blijkt nu allemaal wel mee te vallen. De bewoners hebben afgelopen week van de wethouder toegezegd gekregen dat ze gewoon op de watertjes mogen blijven varen, maar dat het verbod wel geldt voor andere bootjes.

Ook daarvan is overigens maar de vraag wat het vaarverbod verder waard is: het waterschap heeft de gemeente laten weten niet te gaan handhaven, omdat daar geen capaciteit voor is.