Landelijke campagne voor bewustwording: alcoholgebruik in bijzijn van kinderen

Kinderen kopiëren vaak het gedrag van hun ouders. Volwassenen zijn zich ervan bewust dat dit geldt voor heel veel zaken, maar volgens de Alliantie Alcoholgebruik Nederland geldt dit nog niet genoeg voor het drinken van alcohol. Zij roepen daarom op om niet meer te drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren.

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen vanaf twee jaar kennis vergaren over alcohol, vanaf vier jaar alcoholnormen begrijpen en vanaf zes jaar positieve verwachtingen hebben van alcohol. In het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol. Dit vergroot de kans dat deze kinderen op jonge leeftijd gaan drinken en later te veel gaan drinken.

Om de boodschap 'zien drinken, doet drinken' onder de aandacht te brengen start aankomende maandag een landelijke campagne om de ouders aan het denken te zetten. Zeker in de huidige tijd waarin veel mensen thuis moeten blijven is het alcoholgebruik zichtbaarder voor (jonge) kinderen.

Jongeren drinken vanaf 15 jaar

Uit de jongvolwassenenmonitor van GGD Hollands Noorden komt naar voren dat de gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met drinken vijftien jaar is. Bovendien blijkt dat bijna de helft van de ouders van tweede- of vierdeklassers alcoholgebruik goed te keuren, of er in ieder geval niets van zeggen.

Om de bewustwording te vergroten en ouders te ondersteunen organiseren In Control of Alcohol & Drugs en Brijder Jeugd op donderdag 5 november een webinar voor ouders en opvoeders uit de regio. Naast de boodschap om bewustwording wordt uitgelegd welk effect alcohol en drugs heeft op het puberbrein en hoe je het gesprek aan kunt gaan met je kind over het gebruik van alcohol en drugs.

Het webinar start 5 november om 19.30 uur. Gratis aanmelden kan via de website van In Control of Alcohol & Drugs. In Control of Alcohol & Drugs is een samenwerking van de zeventien gemeenten van Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, LINK, Brijder Jeugd en GGZ.