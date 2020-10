Boosheid over sluiting marinegolfclub: "Alle golfbanen zijn open, waarom wij niet?"

DEN HELDER - De marinegolfclub, gelegen achter vliegkamp De Kooy in Den Helder, is sinds de aanscherping van de coronamaatregelen dicht, iets waar leden niets van begrijpen. Om toch te kunnen blijven golfen, wijken ze nu noodgedwongen uit naar andere golfclubs. "Alle golfbanen in Nederland zijn open, maar wij niet. Waarom niet?"

"We snappen er vooral niets van", zo zegt er een. "De sluiting zou te maken hebben met het feit dat ze geen precedent willen scheppen voor andere verenigingen die ook op de Kooy zitten, zoals de autohobbyclub en de vliegclub. Want als de golfclub weer open gaat, moeten ze de andere clubs ook toegang geven. Maar ik vind dat je ons daar niet mee kunt vergelijken. Wij hebben bovendien nog een andere ingang en komen geen andere mensen tegen."

Daar is iemand anders het mee eens. "Je jaagt mensen nu op extra kosten als ze toch willen golfen. Naast hun lidmaatschapsgeld van rond de 50 euro per maand, moeten ze namelijk voor elke keer dat ze bij een andere club willen spelen geld betalen. Om in Julianadorp negen holes te kunnen golfen ben je meestal per keer zo'n 20-25 euro kwijt. En als er nu écht een goede reden was voor de sluiting... maar alle golfbanen mogen open blijven en zíjn open."

De marinegolfclub telt zo'n 250 tot 300 leden. Golfleraar en oud-profvoetballer David Loggie geeft er golfles. Ook hij vindt het jammer dat de baan dicht is. Door de sluiting loopt hij wekelijks 8 à 10 uur aan inkomsten mis, wat neerkomt op 600 euro per week. Hij wil zijn verhaal wél doen voor de camera. "Gelukkig mag ik bij de golfbaan in Winkel mijn lessen voortzetten, maar voor veel mensen is de afstand daarnaartoe te groot. Ik lijd zodoende toch verlies aan de sluiting van de club. Daarbij is het gezond om te sporten en gezien de protocollen is golf juist een van de weinige sporten waar je veilig aan mee kunt doen."

Druppel

In maart ging de marinegolfclub, net als elke andere club, dicht. Naar verluidt bleef de baan echter zo'n drie weken langer gesloten dan andere verenigingen. De nieuwe sluiting is voor velen de druppel. Een sponsor van de marinegolfclub heeft zich al teruggetrokken, hij wil niet langer geld steken in een dichte baan. Golfers vrezen dat, met de sluiting van de baan, leden zullen overstappen naar andere golfclubs en de marinegolfclub ophoudt te bestaan.

"Wij vragen niet veel", besluit een lid van de club. "De kantine mag dicht blijven en we vinden het prima om met minder mensen over de baan te lopen. Als we maar kunnen golfen."