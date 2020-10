Wordt Jarno (20) uit Huizen de nieuwe Rembrandt? "Schilderen hoort bij mij"

Het televisieprogramma is een zoektocht naar de meest getalenteerde amateurschilder van Nederland. Van de dertig geselecteerde kandidaten voor de eerste aflevering zijn er nog tien over, onder wie Jarno. De winnaar van het programma mag met zijn of haar eigen werk exposeren in het Rijksmuseum, tussen werken van de échte Rembrandt.

Het teken- en schildertalent zit in de familie. Zijn broer Olaf deed ook mee aan het programma maar schopte het net niet tot de laatste tien kandidaten. Toch vindt Jarno zijn broer nog steeds de betere schilder. "Ik kijk nog steeds tegen hem op. We hebben totaal verschillende stijlen maar hij is absoluut de beter als het om klassiek, realistisch werk gaat."



Van een strijd is tussen de twee broers absoluut geen sprake. "Ik ben supertrots op hem", vertelt Olaf. "Hij kan heel ver komen. Maar er kan ook zomaar een lastige opdracht tussen zitten. Vorig seizoen moesten de kandidaten een bewegend olifantje schilderen, dat is heel lastig. In portretten is Jarno gewoon heel goed."

Eigen stijl

Op de vraag hoe Jarno zijn stijl zou omschrijven, heeft hij geen eenduidig antwoord. "Daar ben ik nog heel erg naar op zoek. Een tijdje geleden was ik meer van het realisme, daarna ben ik gaan experimenteren met grover werk. Nu vind ik het mooi om met lijnen en kubisme te werken", vertelt hij aan NH Nieuws.