LIVE NH Sport: Jong Ajax - Almere City FC

AMSTERDAM - Dit weekend gaat de tweede periode van start in de eerste divisie. De Noord-Hollandse ploegen komen op verschillende dagen in actie. Vrijdagavond om 18.45 uur is het als eerste de beurt aan Jong Ajax. De beloften nemen het op tegen het nog ongeslagen Almere City. De wedstrijd is live op NH Radio te volgen.

Pro Shots/Toon Dompeling

Na een slechte start is Jong Ajax de laatste weken bijzonder goed op dreef. Vijf van de laatste zes wedstrijden eindigden in een overwinning. Alleen NAC Breda was op 2 oktober met duidelijke cijfers (4-0) te sterk. Door de goede reeks is de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag opgeklommen naar de achtste plek op de ranglijst met vijftien punten uit negen duels. Brian Brobbey Topscorer is de 18-jarige Brian Brobbey met vijf goals, al is nog niet duidelijk of hij vanavond van de partij is. Dinsdagavond zat hij als vervanger van Klaas-Jan Huntelaar op de bank in Bergamo bij het Champions League-duel van Ajax tegen Atalanta. Tekst gaat verder onder de video

Brian Brobbey over z'n aflopende contract - NH Nieuws

Almere City kende een sterke eerste periode waarin de ploeg van oud-Ajacied Ole Tobiasen niet verloor. Met 21 punten staat Almere net achter SC Cambuur, maar vóór De Graafschap en NAC Breda op de tweede plaats. Topschutter is Thomas Verheydt met vijf treffers. Ongeslagen Opvallend genoeg verloor Jong Ajax in de voorgaande zeven ontmoetingen nog nooit op sportpark De Toekomst van Almere City. Vijf keer was er een zege en twee keer werd het gelijk. Vorig jaar eindigde het duel zelfs in 8-0. Edward Dekker doet vanaf 18.45 uur het verslag vanaf De Toekomst. Eerst bij William van der Logt in Eindelijk Weekend en daarna bij Rob Mooij en Stef Swagers in NH Sport. Natuurlijk kijken we in NH Sport ook nog even terug op de schitterende 4-1 zege van AZ op het Kroatische Rijeka en gaat de blik verder op de andere wedstrijden van komend weekend. Zo waren we ook op de training bij FC Volendam dat zondagmiddag tegen FC Eindhoven speelt. Telstar speelt maandagavond pas. De Velsenaren gaan op bezoek bij Jong AZ. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur.