West-Friese gemeenten zorgen voor mondkapjes voor minima-gezinnen

"Huishoudens met een laag inkomen hebben het extra zwaar door de coronacrisis", vertelt de Hoornse wethouder Kholoud Al Mobayed. "Vaak hebben zij niet het geld om mondkapjes te kopen. Wij willen hen op deze manier helpen verspreiding van het virus tegen te gaan."

De mondkapjes in Hoorn worden uitgedeeld via 1.Hoorn en maatschappelijke partners die direct contact hebben met de doelgroep. Voorbeelden zijn de Voedselbank West-Friesland, Kinderkledingbank en het Leger Des Heils. Deze partijen hebben ook aangegeven dat zij de nood bij hun doelgroep zien.

De kosten van 3.000 euro worden gedekt uit het Stimuleringsfonds Coronacrisis. Dit fonds is bedoeld om de gevolgen en impact van de coronacrisis te dempen.

Koggenland

Namens de gemeente Koggenland laat woordvoerder Astrid Schoo weten dat zij niet actief mondkapjes aan gaan bieden, maar dat inwoners met een laag inkomen wel een beroep kunnen doen op de gemeente.

"Wij hebben meerdere noodpotjes voor bijzondere bijstand, en de mondkapjes kunnen daar ook onder vallen", vertelt ze aan WEEFF. "Op dit moment hebben wij nog geen aanvragen gekregen, maar als die er komen gaan we samen in overleg welke mondkapjes het meest geschikt zijn. De wasbare liggen dan het meest voor de hand."

Medemblik

De gemeente Medemblik is momenteel aan het inventariseren of het nodig is om minima-gezinnen te helpen door het verstrekken van mondkapjes. "Dat is iets waar we in de komende weken pas duidelijkheid over hebben", aldus woordvoerder Silvia Hania. "Het is namelijk ook best lastig voor de gemeente om de distributie van de mondkapjes voor elkaar te krijgen."

SED-gemeenten en Opmeer

Ook bij de SED-gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland) en bij de gemeente Opmeer is nog geen duidelijkheid over de verstrekking van mondkapjes voor minima-gezinnen. Woordvoerder Ilma Tjeertes van de SED-gemeenten vertelt aan WEEFF dat er binnen de gemeenten nog niet gesproken is over de mondkapjes, maar dat dit wellicht in de komende week gaat gebeuren.

Helaas was het voor ons niet mogelijk om op het moment van dit schrijven iemand van de gemeente Opmeer te spreken.