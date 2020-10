KLM verliest 234 miljoen euro in derde kwartaal, crisisberaad over staatssteun

SCHIPHOL - In het normaal sterkste kwartaal van het jaar heeft KLM 234 miljoen euro verlies gedraaid. Het is een verslechtering van €745 miljoen vergeleken met een jaar eerder. De cijfers maken volgens KLM 'pijnlijk duidelijk dat de COVID-19-pandemie de luchtvaartindustrie totaal heeft ontwricht.' Daarbij melden bronnen rondom het kabinet dat het bezuinigingsplan van KLM afgekeurd dreigt te worden. Hierover voert topman Elbers nu een crisisberaad.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vandaag of morgen moet blijken of KLM voldoet aan de eisen van de overheid om aanspraak te maken op de miljardenlening van 3,4 miljard euro. Bronnen rond het kabinet melden aan de NOS en De Telegraaf dat het kabinet dreigt het bezuinigingsplan af te keuren, omdat de bezuinigingen niet ver genoeg zouden gaan. Het plan is een voorwaarde om de staatssteun van 3,4 miljard euro te krijgen. Binnen KLM is er nu een crisisberaad over dit probleem.

Begin deze maand waren de vakbonden er op hoofdlijnen met KLM uit hoe er gereorganiseerd moet worden. Later bleek dat een aantal bonden niet blij waren met het verschil in de gemaakte afspraken. Zo zijn onder andere de cabinebonden niet te spreken over de extraatjes die de piloten krijgen, in ruil voor hun loonoffer. Het gaat bijvoorbeeld om voorrang op business class-stoelen op privéreizen. De onvrede van de bonden over de plannen, leidde tot een vertraging van het akkoord. Uiteindelijk diende KLM daardoor op het laatste moment het bezuinigingsplan in bij het kabinet.

Weinig positiefs

Over de komende winterperiode verwacht KLM ook weinig positiefs te melden. De maatschappij heeft het routenetwerk verder afgeschaald en stuurt zelfs twaalf vliegtuigen voor een langere periode naar Groningen Airport Eelde. Die toestellen worden daar geparkeerd tot ze weer nodig zullen zijn.

Door de bezuinigingen heeft KLM al afscheid moeten nemen van zo'n 5.000 medewerkers, maar verwacht dat dat er volgend jaar op zijn minst 6.500 worden.