Wethouder overleeft motie van wantrouwen na fout bij aardgasvrije wijk

PURMEREND - In de Gemeenteraad van Purmerend stond gisteravond tijdens een ingelast debat met wethouder Paul van Meekeren de communicatie en actieve informatieplicht rondom de proefuin 'Aardgasvrij' centraal. Een motie van wantrouwen tegen de wethouder werd verworpen.

Al aan het begin van het debat bood wethouder Paul van Meekeren zijn excuses aan voor het feit dat een aantal bewonersbrieven niet op de website van de gemeenteraad waren aangeboden. Ook zijn communicatie, na de publicatie van een omstreden bericht op het NRC, liet te wensen over.

De wethouder ging met name in op de inhoudelijke punten rondom de proeftuin ‘Aardgasvrij’. Op het gebied van de communicatie en informatievoorziening werden die mondjesmaat beantwoord. Dit tot frustratie van een groot deel van de oppositiepartijen. De wethouder wist wat hen betreft onvoldoende duidelijk te maken hoe de informatieplicht in de toekomst te kunnen verbeteren.

Namens VVD Purmerend, GroenLinks, Leefbaar Purmerend, PVV Purmerend, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend en Partij voor socialer Purmerend werd daarom een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Van Meekeren.

De raad bleef achter de wethouder staan en de motie werd verworpen met 17 stemmen voor en 20 stemmen tegen.