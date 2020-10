Cabinebonden KLM hebben plan om 'zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen'

SCHIPHOL - Cabinevakbonden VNC en FNV Cabine hebben een sociaal plan opgesteld waarmee ze hopen zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen. De meeste hoop putten de bonden uit de vrijwillige vertrekregeling die opnieuw is opengesteld. Maar ook op detachering van de stewards en stewardessen, en de overstap naar een nieuwe functie.

Of het sociaal plan van zowel de cabinenbonden als de rest van de vakbonden voldoende zijn om het kabinet te overtuigen om KLM de staatssteun van 3,4 miljard euro toe te kennen, moet nog blijken. Andere media melden dat er crisisberaad is binnen KLM, omdat minister Hoekstra van Financiën de bezuinigingsplannen niet ver genoeg vindt gaan.

De cabinebonden hopen dat er voldoende stewards en stewardessen kiezen voor de vrijwillige vertrekregeling om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Bovendien stellen de bonden voor om het personeel op andere functies in te zetten of bij andere bedrijven te gaan detacheren.

