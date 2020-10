Zes auto's bij flat Zaandam uitgebrand: vermoedelijk brandstichting

ZAANDAM - Zeker zes auto's zijn in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand. De auto's stonden op een grote parkeerplaats bij de flat Brandaris. De politie vermoedt brandstichting.

De brandweer was rond 00.45 druk in de weer om het vuur te stoppen. Er stonden heel wat auto's op de parkeerplaats. In totaal kunnen zes auto's als verloren worden beschouwd.

Volgens een getuige begon eerst één auto te branden en is het vuur overgeslagen naar de auto's daarnaast.

Politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand en doet sporenonderzoek.