AZ-debutant Maxim Gullit beleeft avond van z'n leven: "Kon alleen maar lachen"

"Een droom die uitkomt", vertelt de pas zeventienjarige Yusuf Barasi vlak na z'n eerste minuten voor AZ. "Ik besef het nu pas en het is mooi dat ik mijn debuut nu al mag maken." De behendige spits doorliep de Alkmaarse jeugdopleiding en speelt normaal gesproken z'n wedstrijden voor Jong AZ.

Reuze sprongen

Maxim Gullit is negentien jaar en speelde een paar jaar geleden nog voor de amateurs van AFC in Amsterdam. Sinds zijn stap naar AZ in 2015 maakte de linksbenige verdediger reuze sprongen en met als hoogtepunt nu dus z'n debuut. "Ik ben trots op mezelf. Ik kon alleen maar lachen, dat straalde ik ook uit."