'Pakketbezorgers' krijgen gevangenis- en taakstraffen voor oplichten van ouderen

NOORD-HOLLAND - Vier jongens, waaronder twee minderjarigen, zijn veroordeeld voor het oplichten van in ieder geval zestien ouderen in Haarlem, Krommenie, Uithoorn en Bloemendaal. Een 19-jarige man, die een 'coördinerende rol' had, kreeg 15 maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De man van 19 is eerder al veroordeeld voor 'vermogensdelicten'. Daarbij gaf hij amper openheid van zaken. Volgens de rechtbank wijst dit op een berekenende houding.

Een 17-jarige jongen en 18-jarige jongen die 17 jaar was toen hij de feiten pleegde, kregen een een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijk celstraf van drie maanden. De vierde verdachte, ook een jongen van 17 jaar, kreeg een werkstraf van 80 uur. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

Pakketbezorger

De groep jongens lichtte dit voorjaar ouderen, tussen de 69 en 92, op door zich voor te doen als pakketbezorger van PostNL. Eerst belden ze hun slachtoffers op en vertelden ze dat er een pakket voor het slachtoffer was dat voor één euro thuis kon worden bezorgd. Aan de deur kon die ene euro vervolgens alleen gepind worden.

Het pinapparaat was in werkelijkheid een telefoon, waar de slachtoffers hun pincode op intoetsten. De bezorger verwisselden daarna de bankpas met een andere. Met de bankpas van de slachtoffers pinden de daders geld van de bankrekening of rekenden ze in winkels met die pas af.