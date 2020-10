Kogel door de kerk: raad Opmeer stemt in voor IKC op plek Bonifatiusschool

OPMEER - Het heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost: waar komt het IKC (Integraal Kind Centrum) in Opmeer? Na vanavond is er geen weg meer terug, de gemeenteraad heeft namelijk met een meerderheid ingestemd met een plek bij de Bonifatiusschool . "Een mijlpaal", zei burgemeester Gertjan Nijpels vanavond als voorzitter van de raad.

De andere partijen stemden voor de locatie van de Bonifatiusschool en zien het als een goede ontwikkeling voor de kinderen in Opmeer en Spanbroek. "Het kind staat centraal", aldus VVD'er Vincent Buis. En daar pleitte Lida Berkhout van Gemeente Belangen ook voor: "In het belang van een van de meest dierbare bezittingen die een mens kan hebben, het kind, het kind in zijn volle zijn!"

Niet iedereen was positief over de locatie van de Bonifatius. De lokale partij DSV stemde tegen het voorstel en wilde alsnog dat het college een eerder besproken locatie niet opgaf, namelijk die van het voetbalterrein HOSV. Maar wethouder Tesselaar gaf aan dat het college daar geen heil meer in ziet, nadat gesprekken met het bestuur van HOSV deze zomer zijn vastgelopen.

Wel benadrukt Gemeenten Belangen dat het belangrijk is om goed naar de kosten te kijken en alles aan te grijpen om tot kostenverlaging te komen. De gemeente investeert namelijk ruim 12 miljoen in het IKC. "Een van de grootste uitgaven die de gemeente heeft gedaan of ooit zal doen", zei wethouder Tesselaar vanavond.

Omvorming lege gebouwen

De lokale partijen keken vanavond niet alleen naar de toekomst van het IKC, maar ook alvast met een schuin oog naar de toekomst van de panden die straks leeg worden achtergelaten als de scholen en organisaties samen onderdak vinden in het nieuwe gebouw. In een motie, die breed werd aangenomen, werd voorgesteld om de mogelijkheden te bekijken om deze lege gebouwen om te vormen tot woonlocaties voor jongeren of ouderen. Daar moet de raad volgend jaar voor 1 oktober verder over worden geïnformeerd.