Handbalsters VZV komen met creatieve oplossing voor Challenge Cup-duel

'T VELD - De derde ronde van de EHF Challenge Cup tussen VZV en Spono Eagles uit Zwitserland wordt beslist in één duel. Dat laat de club uit 't Veld weten. Het is een creatieve oplossing van beide clubs, want de wedstrijd wordt afgewerkt in Duitsland.

Door de tweede corona-uitbraak is het voor de clubs moeilijk geworden om de wedstrijden in eigen huis te organiseren. In Zwitserland zouden de Veldtemsen eerst tien dagen in quarantaine moeten voordat zij de wedstrijd zouden mogen spelen. In Nederland mag er überhaupt niet worden gehandbald. Een wedstrijd bij het Duitse Frisch Auf Göppingen bleek een goede oplossing.

Quote "Nu ga ik erin geloven dat die wedstrijd misschien toch doorgaat" VZV-trainer rolf schulte

"Een collega bestuurslid kwam ermee en dan ga je bellen naar Zwitseland of zij het ook willen", vertelt VZV-bestuurslid Irene Klaver over de totstandkoming van het plan. "Zij waren ook meteen enthousiast en toen moesten we alleen nog even bellen met Europese bond."

De Europese bond ging ook akkoord met het plan en dus wordt de wedstrijd tussen VZV en Spono Eagles als alles meezit gespeeld op 22 november in het Duitse Göppingen. Trainer Rolf Schulte was verbaasd toen hij hoorde van de creatieve oplossing van de Europa commissie van VZV. "Mijn eerste reactie was ook; Zwitserland heeft code oranje, Nederland heeft code oranje, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Nu ga ik erin geloven dat die wedstrijd misschien toch doorgaat", aldus Schulte.

