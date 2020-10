Effectieve start bezorgt AZ makkelijke avond tegen HNK Rijeka

ALKMAAR - AZ heeft de zege van vorige week op bezoek bij Napoli een goed vervolg gegeven. De ploeg van trainer Arne Slot was in het tweede duel in de groepsfase van de Europa League met 4-1 te sterk voor HNK Rijeka. In de eerste twintig minuten wist AZ het verschil al te maken tegen de Kroaten.

Pro Shots / Toon Dompeling

Het waren namelijk de Alkmaarders die het beste wisten om te gaan met de levendige openingsfase. Dat had de ploeg mede te danken aan scheidsrechter Sergei Ivanov. De Rus wees resoluut naar de strafschopstip toen Dani de Wit al na vijf minuten het zestienmetergebied naar de grond werd gewerkt. Aanvoerder Teun Koopmeiners wist wel raad met dit buitenkansje en schoot zijn ploeg al vroeg op voorsprong tegen de Kroaten. Tekst gaat verder onder de tweet

Kort nadat AZ-doelman Marco Bizot gestrekt moest na een kopbal van Franko Andrijasevic (Rijeka), lukte het de afgelopen tijd zo geplaagde équipe van Slot het al snel om de marge te verdubbelen. Een splijtende pass van Fredrik Midtsjø bracht Albert Gudmundsson in stelling om er al na twintig minuten 2-0 van te maken. Het restant van de eerste helft werd vooral getypeerd door overtredingen. Alleen Jesper Karlsson liet zich nog in positieve zin gelden. De Zweed probeerde het met een schot met een lastige stuit erin, maar zag dat Rijeka-keeper Ivan Nevistic zijn poging keerde. Vijf minuten na de pauze was de doelman echter kansloos op een schot van diezelfde Karlsson. De linksbuiten profiteerde van de ruimte achter de Kroatische defensie en na voorbereidend werk van opnieuw Midtsjø schoot hij de 3-0 op het scorebord. Toen Gudmunsson even later de vierde treffer maakte, leek de wedstrijd in het slot gegooid te zijn. De IJslander maakte zijn tweede van de avond op aangeven van Koopmeiners. Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Toon Dompeling

Ondanks dat de ploeg van Slot de gehele tweede helft amper in de problemen was gekomen, moest Bizot toch een tegendoelpunt incasseren. Sandro Kulenovic schoot de eretreffer binnen namens de Kroaten, die vervolgens niet in staat waren om de wedstrijd nog spannend te laten worden. Sterker nog; de 5-1 hing meer in de lucht dan de 4-2. Kansen voor Zakaria Aboukhlal en Owen Wijndal leidden desondanks niet tot treffers. Debuut Gullit en Barasi Zodoende bleef het 4-1 en kon AZ na de stunt bij Napoli opnieuw drie punten bijschrijven in de groepsfase van de Europa League. De ploeg, voor wie Maxim Gullit en Yusuf Barasi in de slotfase hun debuut maakten, staat nu met zes punten eerste in groep F. Volgende week staat er een uitduel bij Real Sociedad op het programma. Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos (Leeuwin/61), Martins Indi (Gullit/90), Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs (Aboukhlal/66), Gudmundsson (Barasi/90), Karlsson (Evjen/66) Opstelling HNK Rijeka: Nevistic; Tomecak (Raspopovic/80), Escoval, Velkoski (Lepinjica/64), Smolcic, Stefulj (Anastasio/80); Menalo (Yateke/64), Pavicic, Andrijasevic (Halilovic/64), Loncar; Kulenovic