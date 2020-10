Burgemeester roept Wormerlanders op: 'Vier Sint Maarten bij voorkeur thuis'

De oproep is gedaan in samenspraak met scholen, benadrukt de gemeente. "Hoe ongelooflijk jammer ik dit ook vind, de realiteit vraagt ons om risico's uit te sluiten", aldus de burgemeester in een persbericht. Ze weet dat Sint Maarten 'een traditie in de Wormerlandse gemeenschap is', maar vraagt Wormerlanders vooral om 'begrip voor de situatie'.

Officieel geen evenement

Omdat het officieel geen evenement is, geldt er geen verbod op het vieren van Sint Maarten. "Wel of niet deelnemen is een verantwoordelijkheid van de ouders", benadrukt ze dat ze niemand kan verbieden om met een lampion langs de deuren te gaan.

Voor wie wel langs de deuren gaat heeft de gemeente - naast de algemene coronaregels - een lijstje spelregels opgesteld. Zo mogen alleen kinderen tot 12 jaar zingen en moeten traktaties op afstand aangeboden worden.