Nieuwe schaatsploeg Verweij gaat Worldstream heten

HEERENVEEN - De nieuwe schaatsploeg van Koen Verweij heeft een hoofdsponsor. Het gaat om IT-bedrijf Worldstream, dat daarmee de eerste sponsor is van het team dat door het leven ging als team NXTGEN.

NXTGEN staat voor 'next gen' en slaat op de nieuwe generatie die het team wil vertegenwoordigen. Naast de Alkmaardse Verweij en zijn vriendin Jutta Leerdam bestaat het team uit acht andere schaatsers, waarvan de meeste jonge talenten zijn.

"We hebben aan Worldstream een fantastische partner die het in deze coronatijd gelukkig commercieel goed blijkt te doen en extra heeft meegedacht en meegeholpen. Hier zijn wij Worldstream zeer dankbaar voor. Nu is het tijd om samen te bouwen aan een succesvolle toekomst", aldus de 30-jarige Verweij.

Licentie

Worldstream is een van de vijf teams die voor komend seizoen van schaatsbond KNSB een licentie heeft gekregen.