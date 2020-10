Dani de Wit: "Liever minder scoren en meer wedstrijden winnen"

WIJDEWORMER - Dani de Wit kan dit seizoen aardige statistieken overleggen. Als we kijken naar de eredivsie, dan heeft de AZ-middenvelder nu al meer goals en assists op zijn naam staan dan in het vorige seizoen.

"Ik zit in een hele lekkere flow", zegt de middenvelder daarover. "Ik voel me goed. Ik maak goals en geef assists, dus dat is mooi. Het is fijn om belangrijk te zijn voor het team. Maar nu wil ik ook graag belangrijk zijn voor een winnend team. Daar moeten we nu met zijn allen aan gaan werken. Ik scoor liever minder als we wel wedstrijden gaan winnen."

Daarmee doelt De Wit op de teleurstellende resultaten in de eredivisie. Want AZ speelde tot nu toe al vijf keer gelijk. "We speelde afgelopen zondag tegen ADO weer goed, alleen in de tweede helft maken we gewoon weer dezelfde fouten als in de afgelopen wedstrijden. Dat is heel erg zonde en heel erg onnodig."